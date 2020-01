Calciomercato Milan, Suso e Rodriguez possono partire a gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) Calciomercato Milan, alcuni profili in uscita in casa rossonera: Rodriguez piace in Turchia, Suso al Siviglia In casa Milan si lavora sul mercato e in prevalenza su quello in uscita. Alcuni profili rossoneri sono infatti destinati a partire già allo scadere di questa sessione. Il primo in cima alla lista sarebbe Ricardo Rodriguez corteggiato dal Fenerbahce che lavora con il Milan per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport anche per Suso sembra essere arrivata l’ora di cambiare aria. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse del Siviglia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

TMit_news : Arrivato l'ok ?? dalla federazione turca: ora il #Fenerbahce può chiudere col #Milan per Ricardo #Rodríguez.… - DiMarzio : ??Il #Milan non molla #Dani Olmo ??Sul giocatore ci sono anche Wolverhampton e Lipsia ??Il punto sull’affare - DiMarzio : #Milan, da #Olmo a #Zaracho e #Florentino: il punto sul mercato?? -