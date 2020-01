Barbara Alberti vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Non lo so giocare questo gioco”. Ma se abbandona rischia di perdere tutto il cachet (Di sabato 25 gennaio 2020) Saggia, ironica, pungente ma accogliente. Barbara Alberti è uno dei personaggi più amati del “Grande Fratello Vip” sia dentro la casa che fuori. La scrittrice però, dopo due settimane di permanenza, ha dichiarato di voler concludere la sua esperienza sociale. “Sono venuta qua con dei problemi personali e li ho dimenticati tutti. – ha detto la Alberti in diretta -. Sono state due settimane di felicità. Ma io non riesco a vedere come gioco questa cosa, perché ci sono in ballo delle persone vere. Vorrei lasciare il gioco perché non lo so giocare questo gioco. Sono entusiasta di essere nominata, così me ne vado senza sceglierlo”. A nulla sono valse le parole del conduttore Alfonso Signorini per dissuaderla nel suo intento. E sembra proprio che nemmeno gli inquilini siano riusciti a far cambiare idea alla concorrente, che comunque è finita in nomination con Fernanda Lessa e Patrick Ray ... ilfattoquotidiano

trash_italiano : BARBARA ALBERTI CHE IMPAZZISCE E VUOLE USCIRE ?? #GFVIP - trash_italiano : ?? Scusate ma Barbara Alberti... ?? #GFVIP - Noovyis : (Barbara Alberti vuole lasciare il Grande Fratello Vip: “Non lo so giocare questo gioco”. Ma se abbandona rischia d… -