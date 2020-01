Barbara Alberti non è in casa: lascia il Grande Fratello VIP per accertamenti medici (Di sabato 25 gennaio 2020) Ieri sera Barbara Alberti è stata protagonista di un faccia a faccia molto schietto con Alfonso Signorini durante il quale ha spiegato che non vuole più continuare a giocare. Si è però poi presa del tempo per decidere. Da qualche minuti i telespettatori che seguono la diretta del Grande Fratello VIP 4 si sono resi conto che la scrittrice non è in casa. Che fine ha fatto? La concorrente non ha ancora deciso se lasciare il gioco o continuare. A spiegare quello che sta succedendo quindi è il Grande Fratello stesso che con un comunicato stampa spiega che Barbara si è momentaneamente allontanata dalla casa per un controllo medico. Barbara Alberti ULTIME NOTIZIE: lascia LA casa PER CONTROLLI medici Speriamo che la Aberti stia bene e non abbia nulla di grave. Le auguriamo quindi di tornare il prima possibile in casa per poi decidere che cosa farà. In queste ore sui social si era ... ultimenotizieflash

