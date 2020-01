Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 13:10 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Frascarelli Licia presidente degli Stati Uniti in mectiles è giunto a Roma l’aereo di stato americano con cui viaggio a pensi appena atterrato sulla pista dell’aeroporto militare di Ciampino in agenda all’udienza con Papa Francesco e gli incontri al Quirinale Palazzo Chigi con il capo dello Stato Sergio Mattarella e con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte raccontare la verità e le città ignorata del quotidiano per ricucire le tante lacerazioni del oggi all’appello del papà nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali che si celebra il 20 maggio in un epoca in cui la falsificazione per arrivare a Sempre più sofisticata raggiungendo livelli esponenziali abbiamo bisogno di sapienza per raccogliere creare raccontiche buoni ha detto Papa Francesco il World economic forum di Davos ha ... romadailynews

