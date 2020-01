The Last of Us: le immagini del corto animato mai realizzato appaiono online (Di venerdì 24 gennaio 2020) The Last of Us avrebbe dovuto diventare un corto animato e online sono apparse le immagini del progetto abbandonato. The Last of Us avrebbe dovuto dare vita a un cortometraggio animato prodotto per Sony, progetto poi cancellato e di cui online sono state diffuse delle immagini che rivelano che aspetto avrebbe potuto avere sugli schermi. Lo studio Oddfellows ha infatti pubblicato online alcune delle creazioni che erano state ideate per il corto, mai completato. L'idea era di creare una storia che collegasse il primo videogioco di The Last Of Us con l'atteso sequel, raccontando un'altra storia con protagonisti Joel ed Ellie. Ecco le immagini: Prossimamente sarà messo in vendita The Last of Us Part II, videogame in cui Ellie ... movieplayer

