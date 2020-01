Sanremo 2020: canzoni e duetti della terza serata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Francesca Michielin, Levante, Maria Antonietta La terza serata del Festival di Sanremo 2020, in programma giovedì 6 febbraio, è stata pensata per celebrare i 70 anni della storica kermesse canora. Ogni campione in gara interpreterà un brano che ha fatto parte della storia del Festival, con la possibilità di esibirsi in duetto con altri artisti fuori gara. Ecco le cover scelte e chi ci sarà. Achille Lauro – Gli uomini non cambiano con Annalisa Alberto Urso – La voce del silenzio con Ornella Vanoni Anastasio – Spalle al muro con P.F.M. Bugo e Morgan – Canzone per te Diodato – 24 mila baci con Nina Zilli Elettra Lamborghini – Non succederà più con Myss Keta Elodie – Adesso tu con Aeham Ahmad Enrico Nigiotti – Ti regalerò una rosa con Simone Cristicchi Francesco Gabbani – L’italiano Giordana Angi – La nevicata del 56 con ... davidemaggio

