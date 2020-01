Roma, Antonella Brunella morta per overdose: indagini sul 30enne che l’ha portata in ospedale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono in corso le indagini sul decesso di Antonella Brunella, madre di un bimbo di tre anni, morta per overdose nella notte tra mercoledì e giovedì. A portarla in ospedale praticamente già morta un trentenne, sul quale ora indagano i carabinieri per atto dovuto. L'uomo avrebbe fornito versioni contrastanti, si attende l'autopsia. fanpage

