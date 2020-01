Roberto Benigni | polemica sul cachet di Sanremo | Cifra da capogiro

Sanremo 2020 : a rischio l’ospitata di Roberto Benigni - ecco perché : Avete letto bene: Roberto Benigni rischia di non essere uno dei prossimi ospiti del Festival di Sanremo. La kermesse canora, insomma, rischia grosso. Soprattutto perché ancora non si riescono a trovare accordi soddisfacenti con gli ospiti che dovrebbero calcare il palco dell‘Ariston. Come ricorderete, l’ospitata di Georgina Rodriguez sarebbe stata bloccata la scorsa settimana a causa del cachet troppo alto richiesto dalla ...

Sanremo - cachet stratosferico per Roberto Benigni : la cifra ‘record’ che si mette in tasca : Puntuale con il countdown del Festival di Sanremo sono partiti anche i conti in tasca alla kermesse. Dagospia stamattina ha scritto che per la performance dell’attore e regista premio Oscar Roberto Benigni la Rai si preparerebbe a pagare 300.000 euro. Un cachet che, se fosse confermato, sarebbe in linea con le sue precedenti apparizioni al festival (dove manca dal 2011) e con il contenimento dei costi imposto quest’anno al festival di Sanremo. È ...

Roberto Benigni - la vita privata del grande attore italiano : Di Roberto Benigni conosciamo ogni singolo capolavoro. Da La vita è bella all’interpretazione di Geppetto nell’ultima rilettura di Garrone su Pinocchio. Conosciamo, invece, i dettagli della sua vita privata e la sua storia personale? La vita è bella, il primo vero successo di Roberto Benigni Benigni, lo capiamo mentre lo sentiamo parlare, è un toscanaccio. Nato nel 1952 a Castiglion Fiorentino, mostra fin da subito una spiccata ...

Festival di Sanremo 2020 - “Roberto Benigni ha chiesto 300mila euro - la sua partecipazione è a rischio”. Ma non è l’unica : Quando mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la lista degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston è ancora tutt’altro che definitiva. Dopo il forfait di Monica Bellucci, sarebbero a rischio anche le partecipazioni di Georgina Rodriguez – compagna di Cristiano Ronaldo – e di Roberto Benigni. Secondo le indiscrezioni, la prima avrebbe chiesto un compenso di ...