New Amsterdam anticipazioni 28 gennaio: Bloom fatica a riprendersi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il 28 gennaio andrà in onda la terza puntata del medical drama New Amsterdam, con Ryan Eggold, Freema Agyeman e Tyler Labine alle 21.25 circa su Canale 5. Tre gli episodi come sempre, che terranno con il fiato sospeso i telespettatori. Max dovrà fare i conti con un caso molto delicato nel quale resterà coinvolto in maniera personale, mentre Bloom farà fatica a riprendersi. Inoltre, il team capitanato da Max sarà chiamato ad indagare sulle condizioni igienico sanitarie di un carcere, dopo che un detenuto verrà ricoverato al New Amsterdam. New Amsterdam 2 terza puntata: le anticipazioni Il primo episodio della terza puntata del medical drama in onda su Canale 5 è “I bravi soldati”. Il dottor Kapoor (Anupam Kher) segue una paziente affetta da disturbi psicologici e pensa di affidarla alla brava Iggy (Tyler Labine), tuttavia qualcosa non va per il verso giusto e la donna è ... kontrokultura

