Meteo Italia: weekend con PIOGGIA e NEVE. Novità per la prossima settimana Meteo SINO AL 30 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Si sta facendo da parte l'anticiclone, per l'ingresso di una perturbazione che altro non è che il residuo della tempesta Gloria, responsabile del forte maltempo dei giorni scorsi sulla Penisola Iberica. Il fronte è collegato ad una modesta saccatura, in quanto il vortice depressionario è stato riagganciato dal flusso atlantico principale. Dopo tanti giorni di dominio, è quindi in atto l'atteso cedimento dell'anticiclone, costretto ad arretrare verso levante, lasciando così spazio alla progressione del fronte perturbato, comunque di debole intensità. Le precipitazioni, dopo aver coinvolto parte del Nord-Ovest e l'Alto Tirreno, si estenderanno ad altre regioni d'Italia, con anche la NEVE sui rilievi dell'Appennino.

