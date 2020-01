LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: i risultati degli Australian Open. GP della Cina 2020 di F1 a rischio? (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma 08.41 TENNIS – Pochi mesi fa, agli US Open, Serena Williams batteva con un sonoro 6-0 6-1 Qiang Wang. Nel pomeriggio degli Australian Open, però, la musica incredibilmente cambia, si evolve e si fa completamente differente: in 2 ore e 41 minuti di battaglia la cinese batte incredibilmente la testa di serie numero 8 con il punteggio di 6-4 6-7 (2) 7-5. Soltanto in due occasioni era accaduto che l’americana concludesse lo Slam di Melbourne in questa fase del tabellone, nel 1999 e nel 2006. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.37 F1 – Il GP della Cina di F1, inserito nel calendario del Mondiale 2020, potrebbe essere a rischio a causa del coronavirus che si sta diffondendo nel Paese asiatico: lo scrive il sito spagnolo Marca.com, affermando come siano stati sospesi ... oasport

