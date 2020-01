Borussia Dortmund, il ds su Emre Can: «Osserviamo ogni situazione» (Di sabato 25 gennaio 2020) Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Zorc ha commentato le voci sul possibile arrivo di Emre Can dalla Juventus Michael Zorc ha parlato dell’interesse del Borussia Dortmund per Emre Can della Juventus: «Anche io ho letto quest’oggi questa notizia. Manca una settimana alla fine della finestra di mercato ed è probabile che ci siano speculazioni ogni ora». «Per quanto mi riguarda la nostra situazione è tale che non siamo costretti a fare nulla. Osserviamo quali situazioni di mercato possono emergere, ma devono essere adatte ai nostri parametri sportivi ed economico», ha concluso il direttore sportivo ai microfoni di DAZN. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

