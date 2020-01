Bologna, il quartiere Pilastro scende in strada dopo il blitz di Salvini: “Qui non è il Bronx”. Il ragazzo del citofono: “Ora per tutti sono uno spacciatore” (Di sabato 25 gennaio 2020) Bologna, il quartiere Pilastro scende in strada dopo il blitz di Salvini: “Qui non è il Bronx”. Il ragazzo del citofono: “Ora per tutti sono uno spacciatore” “Il Pilastro reagisce, il Pilastro è una comunità che vuole essere rispettata, il Pilastro è un’altra cosa”. Centinaia di cittadini si sono riuniti nel quartiere di Bologna del Pilastro per protestare contro la “citofonata” di martedì 21 gennaio di Matteo Salvini. E celebrare il tessuto sociale di una periferia molto diversa da quella dipinta dai messaggi che la Lega ha diffuso attraverso il tour dell’ex vicepremier. “L’unico politico che è venuto qui con la scorta”, dice qualcuno. “Troppo facile venire in un territorio fragile, entrare nella piazza di cittadini privati e amplificare il racconto con l’aiuto dei media”, osserva ... tpi

giornalettismo : I due fratelli sono stati intervistati da @fanpage e sono pronti a denunciare la signora che li ha accusati di spac… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi sembra che sia incredibile che con tutti i delinquenti che ci sono a piede libero in Italia, come al q… - zdengo : RT @mattia_ciampica: Sallusti è un fiancheggiatore dell'imprenditoria della paura.Nel bollare come spacciatore il minorenne italiano figlio… -