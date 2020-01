Virus di Wuhan | a Bari un caso sospetto | ricoverata cantante

CoronaVirus - primo caso sospetto in Italia : è una donna barese - rientrava da Wuhan : Coronavirus, allarme epidemia, primo caso sospetto in Italia. Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di Coronavirus perché,...

Virus Cina - un caso sospetto a Bari : donna rientrava da Wuhan : Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di coronaVirus perché, arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse, sono state attivate, come da circolare ministeriale, tutte le procedure previste per prevenire la diffusione del Virus. A quanto si apprende si tratta di una cantante della provincia di Bari di ritorno da un tour in oriente che ha toccato ...

CoronaVirus : aereo diretto a Wuhan spostato a Canton - italiano sollevato : Fiumicino – È partito alle 13.30 circa da Fiumicino l’aereo della China Southern Airlines inizialmente diretto a Wuhan, ma il cui arrivo e’ stato spostato a Canton a seguito della decisione del Governo cinese di chiudere i collegamenti con la citta’ fulcro del Coronavirus. A bordo dell’aereo, decollato da Roma con un’ora di ritardo per motivi operativi, ci sono in tutto 117 viaggiatori per una capienza di 266, ...

Virus dalla Cina - un caso sospetto a Bari : è una cantante rientrata da Wuhan : Sarebbe una cantante della di ritorno da un tour in Oriente che ha toccato anche la zona di Wuhan, città di origine del Virus, che ha avvertito sintomi sospetti.Continua a leggere

CoronaVirus - 4 casi sospetti in Scozia - uno in Francia. Cina - primo morto fuori da epicentro di Wuhan : Continua l'allarme per il Coronavirus: mentre in Cina sono 17 i morti accertati, spuntano i primi casi sospetti in Europa: quattro in Scozia e uno in Francia, dove una donna è stata...

Virus Cina - atterrati a Roma 200 passeggeri da Wuhan. Isolata anche Huanggang : È atterrato a Roma con un'ora di anticipo il volo proveniente da Wuhan, città cinese focolaio del coronaVirus che sta mettendo il mondo in allarme. Gli ultimi cittadini a...

CoronaVirus - un italiano bloccato a Wuhan : «Città spettrale - non so quando mi lasceranno partire» : Sarebbe dovuto rientrare in Italia tra quattro giorni, invece si ritrova bloccato, blindato dentro un campus universitario, senza sapere quando potrà ripartire. Nella cinese Wuhan, che...

CoronaVirus - un morto fuori da epicentro di Wuhan. Quattro casi sospetti in Scozia. «Test in Italia tra 4-5 giorni» : Coronavirus in Cina, quante sono le vittime: secondo l'ultima comunicazione delle autorità sanitarie cinesi sul nuovo virus (2019-nCoV) sono 571 i casi confermati in 25 regioni, con...

Virus cinese - studente italiano nella 'prigione' di Wuhan : "Non so quando potrò tornare a casa" : Lorenzo Di Berardino è un ragazzo abruzzese di 22 anni che sta frequentando un corso di studi nella città cinese in...

Paura “New China Virus” - Wuhan isolata e controlli a Fiumicino. Primo caso di contagio a Singapore : Wuhan è una metropoli di 11 milioni di abitanti attualmente isolata nel tentativo di contenere la diffusione di un virus che ha provocato almeno 17 morti. Le autorità hanno sospeso i collegamenti aerei e ferroviari in partenza dalla città della Cina centrale, oltre ad autobus, metropolitane e traghetti. Agli abitanti è stato intimato di non lasciare il territorio, mentre tra timori di carestia, c'è chi parla di "fine del mondo". Ci sono più di ...