Virus cinese, a Salerno prime simulazioni anti-contagio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Destano un po’ di impressione le immagini delle simulazioni degli interventi di soccorso di persone sospettate di essere infette (ed infettive) del nuovo Virus cinese. Negli scatti del presidente Humanitas Roberto Schiavone si vedono i due equipaggi – delle altrettante ambulanze ‘sterili’ messe a disposizione del 118 – intenti a caricare sul veicolo l’incubatore a misura d’uomo che non permetterà alcun contatto e contagio con l’esterno. Salerno quindi si fa trovare pronta, in termini di prevenzione e profilassi, nel caso di emergenza sul territorio causata dall’eventuale diffusione dell’infezione mortale il cui focolaio è stato individuato nel mercato del pesce della megalopoli cinese di Wuhan che conta oltre undici milioni di abitanti. In Campania, al reparto infettivi dell’ospedale ... anteprima24

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA LA GRAFICA #coronavirus #ANSA -