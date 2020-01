Virus Cina, sbarcano a Roma 200 passeggeri da Wuhan: è allerta, attivata profilassi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Virus Cina, sbarcano a Roma 200 passeggeri da Wuhan: è allerta, attivata profilassi Oltre 200 passeggeri sono sbarcati all’aeroporto di Fiumicino, vicino Roma, dalla città cinese di Wuhan, epicentro del Virus che ha già provocato 17 morti in Cina. I viaggiatori sono transitati in un “canale sanitario” dedicato, lontano dalle aree di transito degli altri passeggeri in arrivo, in applicazione delle procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio. Appositi scanner hanno controllato la temperatura corporea dei 202 passeggeri del volo di linea diretto della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 4.50 all’aeroporto di Fiumicino. La compagnia vola sullo scalo tre volte a settimana. Non si ha notizia al momento di alcun caso sospetto. Intanto, il volo della China Southern Airlines programmato per questa mattina dall’aeroporto di Fiumicino ... tpi

