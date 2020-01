Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 19:45 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SPINACETO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PER LAVORI DI AUTOSTRADE CHIUSO LO SVINCOLO DELLA DIRMAZIONE Roma SUD CON LA Roma – NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE, IL CANTIERE SARA ATTIVO IN FASCIA ORARIA 22 – 6 DEL MATTINO USCITA CONSIGLIATA VALMONTONE SEMPRE PER LAVORI CHIUSO IL GRANDE RACCORDO ... romadailynews

