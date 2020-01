The Walking Dead: Saints & Sinners disponibile da oggi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Skydance Interactive, una divisione di Skydance Media, e Skybound Entertainment anunnciano la disponibilità da oggi di The Walking Dead: Saints & Sinners, il titolo VR tanto atteso e ambientato nell’universo di The Walking Dead. Il gioco sarà giocabile su Oculus Rift, Rift S, Quest (tramite cavo) e HTC Vive. Con una trama originale, libertà di scelta e combattimenti viscerali, The Walking Dead: Saints & Sinners offrirà un’esperienza di gioco VR profonda, in cui i giocatori dovranno combattere per sopravvivere alle rovine allagate di New Orleans, circondati da branchi infiniti di walker e dai sopravvissuti alla guerra rimasti. I giocatori esploreranno questo vasto mondo mentre si fanno strada tra umani e walker, scovando armi e provviste, facendo difficili scelte morali e scoprendo un mistero che determinerà il ... gamerbrain

