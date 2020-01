Tesla Cybertruck, ecco come sono gli interni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tesla Cybertruck Non passa un giorno senza che non si parli del Tesla Cybertruck. L’estetica del pick-up è stata ampiamente analizzata, ma degli interni sappiano molto poco. Grazie a un nuovo video diffuso dall’imprenditore e blogger Hamid Shojaee, registrato durante uno dei giri di prova effettuati dopo la presentazione, è però finalmente possibile dare uno sguardo agli interni del Cybertruck. L’impostazione del sistema multimediale è la medesima rispetto a quanto abbiamo avuto modo di vedere sulla Model 3, quindi ritroviamo il famigliare maxischermo-tablet, posizionato al centro della plancia, che assolve a tutte le funzioni legate al controllo e al monitoraggio delle varie funzioni della vettura. A differire però è il layout dell’interfaccia utente. https://youtu.be/h48XERWR5AY Osservando il filmato sopra si può infatti vedere che la differenza principale rispetto ... wired

