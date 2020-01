Simona Ventura: "Provano ad ammazzarmi, ma non ci riescono mai" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luana Rosato Simona Ventura si racconta nel salotto di Piero Chiambretti e non esita a commentare i tentativi di alcune ex amiche e colleghe di screditarla La rinascita di Simona Ventura è iniziata con il “momento più basso della sua carriera: la lotta nel fango a L’Isola dei famosi”: “Questa cosa così brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico”. A raccontarlo è proprio la Ventura che, ospite di Piero Chiambretti a La Repubblica delle donne, ripercorre alcuni dei momenti più importanti della sua vita privata e professionale. “Furono feroci con me – ha detto la conduttrice riferendosi agli autori de L’Isola dei famosi - . Che voto mi do? Sette, punto al dieci perché voglio riprendermi tutto quello che è mio”. È stata lei stessa ad aver riconosciuto come quel momento al reality show fu uno dei meno felici della sua lunga carriera ma, allo stesso tempo, le ... ilgiornale

TvSuperTrash : RT @SuperGuidaTV: La bellissima intervista di SuperSimo a #CR4 - Dal fango dell'Isola all'amore: così sono rinata. Il video con l'intervis… - ElisaEvangelis2 : RT @_Simonito_: Simona: 'non sono ancora da 10, voglio tutto quello che è mio e posso farcela' Ok @Simo_Ventura allora iniziamo con i NO a… - LadyNews_ : #SimonaVentura affronta il discorso #droga e i #tradimenti di #StefanoBettarini -