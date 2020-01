Palazzo Barberini, tre giorni dedicati a ‘La Fornarina’ di Raffaello (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – Martedi’ 28, mercoledi’ 29 e giovedi’ 30 gennaio 2020 le Gallerie Nazionali Barberini Corsini dedicano tre giorni di studi, indagini e approfondimenti a ‘La Fornarina’, prima che lasci Palazzo Barberini per la grande mostra che celebra Raffaello nel cinquecentenario della morte in programma dal 5 marzo alle Scuderie del Quirinale. Tre giorni in cui i visitatori avranno l’occasione di osservare gli esperti al lavoro sul capolavoro di Raffaello e scoprire i segreti dell’opera, eccezionalmente da vicino. Il primo giorno sara’ dedicato ad un’acquisizione fotogrammetrica Gigapixel+3D del dipinto, realizzata dal team di Haltadefinizione di Franco Cosimo Panini con il supporto delle tecnologie di digital imaging della societa’ partner Memooria, nell’ambito dell’accordo stipulato con le Gallerie nel 2019. La ... romadailynews

