Oms | il virus della Cina non è un’emergenza globale

La decisione dell'Oms sul virus della Cina. L'Organizzazione mondiale della sanità riflette sui rischi legati al coronavirus cinese. Il virus della Cina si è trasformato in un'emergenza sanitaria a livello mondiale. Dalla Cina all'America passando per l'Europa. tutti i paesi sono in stato di allerta di fronte alla minaccia. La decisione dell'Oms sul virus della Cina: non è un'emergenza globale Dopo un primo giorno di riflessioni e analisi, l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha chiesto ulteriore tempo prima di stabilire l'entita della minaccia del coronavirus della Cina. "Abbiamo bisogno di maggiori informazioni – aveva dichiarato il numero uno dell'Oms al termine del primo giorno di lavoro. La decisione se dichiarare o meno un'emergenza di salute pubblica di livello internazionale è una ...

