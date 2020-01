Oddworld: Stranger's Wrath - recensione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quanto ci mancano gli Oddworld Inhabitants. Ok, è vero, non sono defunti e anzi un loro nuovo gioco dovrebbe uscire entro la fine di quest'anno... ma nonostante Soulstorm sia uno dei nostri titoli più attesi del 2020, abbiamo addosso la sensazione che la magia di un tempo sia in parte scomparsa.Una parte di quella magia ritorna oggi su Nintendo Switch con Stranger's Wrath, gioco che all'epoca della sua uscita originale venne (ingiustamente) snobbato dal pubblico nonostante l'ottima accoglienza della critica. Ora avete l'occasione di recuperarlo e l'uscita non potrebbe arrivare in un periodo migliore, visto che stiamo vivendo un periodo di magre uscite e continui rinvii.Ma cosa è Oddworld Stranger's Wrath? Trattasi di un ibrido Action/FPS con un'ambientazione totalmente originale a metà tra il fantasy e il western. Ne è protagonista Lo Straniero, una strana creatura che ad un primo ... eurogamer

Eurogamer_it : Lo Straniero è tornato nella nostra recensione di Oddworld: Stranger's Wrat! - cyberanimax : - GamingTalker : #NintendoSwitch: Oddworld Stranger’s Wrath HD è una delle uscite di questa settimana sull’eShop… -