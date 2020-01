Napoli, continua la preparazione alla Juve. La situazione degli acciaccati (Di giovedì 23 gennaio 2020) Napoli, continua la preparazione in vista della Juve. Lavoro personalizzato per allan, Younes e Koulibaly. Mertens in palestra Il Napoli, dopo aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia, continua la preparazione a Castelvolturno in vista della gara contro la Juve, in programma domenica sera al San Paolo. Nel centro sportivo partenopeo Maksimovic, Ghoulam e Koulibaly hanno svolto terapie e lavoro personalizzato, così come allan e Younes. Mertens, invece, ha lavorato in palestra. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

