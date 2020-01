Luca Parmitano ti mostra l’allenamento degli astronauti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Cyclette, trazioni e addominali sulla speciale macchina da palestra Ared, progettata appositamente per allenarsi in microgravità. E, perché no, anche movimenti a corpo libero e giochi per puro divertimento. È così che gli astronauti mantengono attivi i muscoli durante le missioni a bordo della Iss, la loro casa orbitante attorno al pianeta Terra. Ce ne parla in questo video l’astronauta Esa Luca Parmitano, in questi mesi nello spazio per la missione Beyond. Il filmato, diffuso dall’Agenzia spaziale europea, fa parte dell’iniziativa Mission X, un modo innovativo di informare e coinvolgere le nuove generazioni, e in particolare i più piccoli, rispetto la vita degli astronauti ma soprattutto promuovere uno stile di vita sano e attivo sin dalla giovane età. (Credit video: Esa/Nasa) Luca Parmitano ti mostra l’allenamento degli astronauti ... wired

ESA_Italia : @astro_luca e @AstroDrewMorgan hanno trascorso un martedì di riposo in vista dell'attività extraveicolare in progra… - visitorcity : RT @DigitalicMag: Grande attesa per la passeggiata spaziale di @astro_luca: ecco come seguire la diretta streaming. ?? ????? - RaffoAR : RT @DigitalicMag: Grande attesa per la passeggiata spaziale di @astro_luca: ecco come seguire la diretta streaming. ?? ????? -