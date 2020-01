LIVE Nadal-Delbonis 6-3 7-6 6-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: lo spagnolo chiude in tre set e accede al terzo turno (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Continuate a seguire OA Sport per rimanere sempre aggiornati sul fantastico mondo dello sport! 13.25 Dopo due ore e trantadue minuti di gioco, Nadal chiude in tre set e accede così al terzo turno, dove lo attende il derby spagnolo contro Pablo Carreno Busta. FINITA! Nadal chiude con un dritto lungolinea. Nadal-Delbonis 6-3 7-6 6-1 40-15 Fallisce il dritto al salto Nadal, che voleva chiudere in bellezza. Se la ride il maiorchino. 40-0 Rafa chiude il punto con la volée. Tre MATCH POINT. 30-0 Nadal a segno con la prima esterna. 15-0 Ace Nadal. BREAK Nadal (6-3 7-6 5-1) – Il match si avvia ormai alla conclusione: Nadal andrà a servire per il match. 15-40 In rete il rovescio dell’argentino. Due palle ... oasport

