Harry & Meghan - The Royal Saga, la Megxit in uno speciale di La 5 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Era questione di tempo prima che la bufera scatenata dalla cosiddetta Megxit, ovvero l'uscita dalla famiglia reale britannica di Harry e di sua moglie Meghan, finisse per diventare oggetto di una trasmissione tv. A bruciare tutti sul tempo è La 5, che propone per questa sera, 23 gennaio 2020, alle 23:25, lo speciale Harry & Meghan-The Royal Saga.Una vera e propria indagine che, condotta da Lavinia Orefici, esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali, insieme al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, partirà dall'annuncio shock di qualche settimana fa da parte della coppia per fare un viaggio indietro nel tempo.Harry & Meghan - The Royal Saga, la Megxit in uno speciale di La 5 pubblicato su TVBlog.it 23 gennaio 2020 20:56. blogo

SkyTG24 : Harry e Meghan, in Canada raccolta firme perché paghino loro sicurezza - welikeduel : Harry e Meghan, l'esclusivo video delle condizioni dettate dalla Regina Elisabetta in un documento originale a cura… - MarcoMoriniTW : 2 nomination + performer della serata. Che #BRITs per il nostro @Harry_Styles ???? -