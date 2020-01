Dopo il fuoco amico torna il sereno. Fiducia alla Raggi dai consiglieri M5S. Lo stop dei dissidenti si limita alla nuova discarica. E la sindaca ora accelera sulla fase 2 del Campidoglio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Chi aveva pronto in canna il de profundis per la sindaca Virginia Raggi, dovrà attendere ancora a lungo. Per l’esattezza il termine di questa consiliatura, ossia nel 2021, perché la temuta spaccatura nella maggioranza in Campidoglio è stata già superata con i 12 ribelli che hanno rinnovato l’appoggio alla prima cittadina. “Ho visto un grande allarmismo sulla tenuta della Giunta: una questione che non si pone. Nessuna sFiducia a Raggi, arriveremo fino a fine mandato” ha affermato il capogruppo capitolino del M5S, Giuliano Pacetti, a margine della commissione Ambiente sulla discarica di Monte Carnevale. Insomma la debacle di martedì, con i grillini che in Assemblea hanno votato le mozioni delle opposizioni, non è stata affatto un voto contro la sindaca grillina e nemmeno contro il Movimento, né capitolino né nazionale. EMERGENZA INDOTTA. Certo non si può negare che qualcosa sia andato ... lanotiziagiornale

