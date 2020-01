Deeeer Simulator segue le orme di Goat Simulator trasformandoci in un folle cervo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nel caso in cui capre e oche non fossero sufficienti per le vostre esigenze di simulazione di gioco, un titolo nuovo di zecca ha debuttato in accesso anticipato su Steam seguendo le orme di Goat Simulator e Untitled Goose Game. Stiamo parlando di Deeeer Simulator, il gioco che vi consente di vestire i panni di un cervo capace di alcune imprese stravaganti. Deeeer Simulator è un gioco che, in parole povere, vi permette di scatenare il caos impersonando un folle cervo, che, tra le altre cose, può aggrapparsi alle superfici e dondolarsi con il suo collo elastico, può correre e cavalcare cavalli come un essere umano, e persino combinarsi con vari altri animali. È tutto abbastanza comico.Leggi altro... eurogamer

