Danni e urla nel centro storico, il sindaco Napoli emette il tso per un uomo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ricevute le relazioni della Polizia Municipale e delle competenti autorità mediche e sanitarie, ha disposto l'immediato Trattamento Sanitario Obbligatorio a carico di un uomo che stamani aveva creato scompiglio nel centro storico di Salerno provocando Danni e spaventando i passanti ed i residenti con urla e brandendo un oggetto contundente. Il sindaco Vincenzo Napoli, avuta notizia di quanto stava accadendo a pochi metri dal Comune, si è subito recato sul posto per sincerarsi della situazione ed assumere i provvedimenti di conseguenza a tutela della pubblica sicurezza e per apprestare cure adeguate al responsabile dell'episodio in evidente stato di alterazione psichica e mentale.

