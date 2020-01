D’Amico, affissioni per sostenere il restauro dei monumenti napoletani (Di giovedì 23 gennaio 2020) D’Amico sostiene il progetto per i lavori dei monumenti ricadenti nella II municipalità del comune di Napoli attraverso il restauro conservativo del Monumento a Salvo D’Acquisto, in piazza Carità, nel centro storico di Napoli attraverso affissioni che saranno posizionate proprio sulle recinzioni e sul ponteggio del cantiere adibito per il restauro del Monumento stesso. Il progetto è patrocinato dal Comune di Napoli ed è sostenuto dal Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica e coinvolge architetti, restauratori, Università e grandi imprese specializzate sotto la sorveglianza della soprintendenza architettonica di Napoli. Protagonista dell’affissione sul restauro del Monumento a Salvo D’Acquisto è “Il verde che ci unisce” claim della campagna affissioni nazionale, visibile in tutte le principali piazze italiane fino alla fine di gennaio, concepita con l’obiettivo di ... ildenaro

