Coronavirus, caso sospetto a Bari: è una donna proveniente da Wuhan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coronavirus, primo caso sospetto in Italia. Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto contagio da virus cinese perché, arrivata... ilmessaggero

Agenzia_Ansa : Possibile caso del virus cinese anche a San Pietroburgo. Il trasporto pubblico di #Wuhan si ferma temporaneamente p… - RaiNews : Rafforzati i controlli negli aeroporti, anche quelli italiani. Convocate per oggi le autorità sanitarie europee… - Unomattina : #Coronavirus: l'Italia è, per adesso, l'unico paese in Europa ad aver attivato controlli con termocamere negli aero… -