24 ore di diplomazia mediorientale per Papa Francesco (Di giovedì 23 gennaio 2020) Venerdì 24 gennaio alle 12 Papa Francesco riceverà il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence. Il giorno dopo, alle 9, sarà la volta del presidente dell’Iraq Barham Saleh. Due appuntamenti della massima importanza per la diplomazia della Santa Sede, a partire dal Medio Oriente.Il numero due alla Casa Bianca giunge nella Biblioteca apostolica a due anni e mezzo dalla visita del presidente Donald Trump e a pochi mesi dalle elezioni presidenziali americane. Nato cattolico, in una famiglia irlandese devota ai Kennedy, Mike Pence è “rinato evangelico”. Born again. Lui si descrive come “un cristiano piuttosto comune” e come ”un cristiano, un conservatore e un repubblicano, in quest’ordine“. Una volta ha detto: “Mi sono impegnato con Cristo, sono un cristiano rinato, un cattolico ... huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 24 ore di diplomazia mediorientale per Papa Francesco - HuffPostItalia : 24 ore di diplomazia mediorientale per Papa Francesco - Paul72980463 : Dopo i tentativi inutili ?? della diplomazia Contiana2, a Berlino si è ottenuta una tregua di 24/48 ore alla guerra… -