Ultimi episodi di Lucifer 2 sul canale 20, un colpo di scena in attesa della terza stagione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ultimi episodi di Lucifer 2 in onda stasera, 22 gennaio, sul canale 20. La serie, dopo la programmazione nella seconda serata di Italia1, è tornata in replica a un orario più consono per il pubblico, che spesso ha lamentato la sua messa in onda.I fan di Lucifer, però, attendono notizie in merito alla terza stagione, che non è stata ancora trasmessa in chiaro a distanza di quasi due anni dalla messa in onda sul canale a pagamento Mediaset Premium Action. Ecco le anticipazioni sugli episodi del 22 gennaio.Si parte con l'episodio 2x16 intitolato Dio Johnson, di cui vi riportiamo la sinossi:Chloe e Lucifer devono indagare su un caso di omicidio all'interno di un ospedale psichiatrico. Uno dei pazienti crede di essere Dio e Lucifer fa di tutto per parlare con lui e si fa internare nell'ospedale.A seguire, l'episodio 2x17, nonché il penultimo della stagione, il cui titolo è ... optimaitalia

