«The Prince», Hbo lancia la serie animata sui Windsor e il piccolo George sarà il protagonista (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Meghan e Harry torneranno a Buckingham Palace. Già, ma come personaggi di un cartone animato. I duchi di Sussex faranno parte di The Prince, il nuovo progetto di Gary Janetti, il creatore dei Griffin, una serie animata in cui il protagonista sarà il piccolo principe George. Il figlio maggiore di William e Kate sarà al centro degli episodi della serie targata HBO che esploreranno la vita dell’erede al trono di casa Windsor tra scuola, famiglia e tempo libero. Visualizza questo post su Instagram George is pleased. Un post condiviso da Gary Janetti (@garyjanetti) in data: 21 Gen 2020 alle ore 11:36 PST Il progetto era stato ideato ben prima della famosa “Megxit“, tema che in questi giorni continua a essere tra i più scottanti per la famiglia reale. A dare la voce a Harry sarà Orlando Bloom, mentre Condola Rashad sarà la voce di Meghan Markle. ... open.online

