Soreca su Mastella: "Un sindaco che 'tradisce' la città" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del Coordinatore Regionale Associazione Radici, Valentino Soreca, in merito alla situazione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. "Mastella continua a tenere sulla corda cittadini e politici (addirittura anche i suoi diretti collaboratori e fedelissimi) Si dimetterà? Non si dimetterà? Affronterà il giudizio del Consiglio Comunale? Accadrà altro? Tra tanta indecisione una cosa appare chiara: sicuramente sarà difficile per lui presentarsi all'alleato alle regionali con una amministrazione sciolta e priva di organismi politici. 1) E' un buon sindaco un sindaco che invece di tranquillizzare la propria comunità ne aumenta ansie e confusioni con dichiarazioni all'insegna dell'incertezza? 2) E' un buon sindaco un sindaco che dichiara che per lui non sarebbe un problema, dimettersi

