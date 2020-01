Sophia no, grazie. La Libia non ha bisogno di azioni impulsive (Di mercoledì 22 gennaio 2020) I risultati della conferenza sulla Libia a Berlino sono giustamente considerati un successo. Il governo federale tedesco è riuscito a riunire tutti gli attori del conflitto. Anche se le due parti principali si sono rifiutate di parlare direttamente tra loro, la conferenza ha contribuito a spostare l’attenzione dalla guerra civile e dai suoi sostenitori esterni alla questione di quali siano i primi passi da compiere verso un cessate il fuoco sostenibile tra gli attori libici.Ma invece di mantenere questo focus, molti rappresentanti europei stanno di nuovo ricadendo in un attivismo impulsivo: L’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell’Ue, Josep Borrell, stava già considerando una solida operazione militare dell’Ue prima della conferenza. Il capo della missione Onu in Libia, Ghassan Salamé, ha chiarito che dopo Berlino, la questione ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Sophia no, grazie. La Libia non ha bisogno di azioni impulsive - solethehippie : Guess guarderò un'altra serie di Netflixmerda solo perchè c'e mia figlia Sophia Lillis e i precedenti lavori dei cr… - USugo : Ricomincia il servizio di traghetto Africa Italia. Riparte l'operazione di distruzione distruggere dell'Italia graz… -