Salvini al citofono, il Parlamento tunisino si infuria: “Vergogna, chieda subito scusa” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “Siamo sbalorditi, la Tunisia non merita un trattamento del genere”. L’incursione al citofono dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha avuto un’eco maggiore delle previsioni. A nome del Parlamento tunisino, il deputato Sami Ben Abdelaali chiede a Matteo Salvini scuse ufficiali nei confronti della famiglia tunisina coinvolta nel “blitz” al quartiere Pilastro di Bologna. Lo riporta il quotidiano Repubblica. Il deputato ed ex presidente di un istituto bancario siciliano, è residente a Palermo e sposato con una siciliana, eletto al Parlamento tunisino nelle liste dei tunisini all’estero. Accompagnato da una residente, Salvini è andato a citofonare in una palazzina dove la signora sostiene che viva una famiglia di spacciatori, tutti stranieri. “Buonasera, sono Salvini, è vero che qui spacciate?”. “In Tunisia ... tpi

repubblica : Bologna, blitz di Salvini al citofono, il Parlamento tunisino: 'Vergogna, chieda scusa a quella famiglia' [aggiorna… - wireditalia : L'articolo 14 della Costituzione è chiaro: “Il domicilio è inviolabile”. #salvinicitofona - repubblica : Bologna, blitz di Salvini al citofono, il Parlamento tunisino replica: 'Vergogna, chieda scusa a quella famiglia' [… -