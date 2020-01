Roberta Girotto scomparsa nel nulla da lunedì: tutta Bovolenta si mobilita nella ricerca (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Che fine ha fatto Roberta Girotto? Una cena con gli amici, una serata passata in tranquillità, tutto sembrava normale. Ma poi la scomparsa. lunedì mattina intorno alle 8 la donna esce di casa. Non ha soldi, non ha documenti, esce di casa senza telefonino, ha un paio di scarpe di ginnastica ai piedi. A denunciare la scomparsa di Roberta sua figlia che verso le nove di lunedì mattina ha provato a mettersi in contatto con lei e non riuscendosi si è subito preoccupata. Le ricerche sono iniziate subito anche grazie alla mobilitazione di tutti gli abitanti di Bovolenta che stanno cercando di dare una mano alla famiglia della donna. Roberta Girotto, 50 anni, è scomparsa lunedì mattina, poco dopo le 8; come dicevamo in precedenza è uscita dalla sua abitazione di via Drigo e ha fatto perdere le proprie tracce. Le immagini della videosorveglianza comunale l’hanno ritratta in via ... ultimenotizieflash

Roberta Girotto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Roberta Girotto