“Riposa in pace”. Libero è morto, la sua storia aveva fatto indignare l’Italia intera (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Libero Bendini se n’è andato per sempre. Per chi non lo ricordasse, Bendini era l’uomo finito su una sedia rotelle dopo una violenta rapina in casa avvenuta nel 2016 a Piacenza d’Adige, in provincia di Padova. Bendini si è spento nelle scorse ore all’età di 90 anni. La sua storia aveva indignato e fatto discutere l’Italia intera dopo che alcuni malviventi lo avevano brutalmente aggredito e picchiato selvaggiamente in casa sua per portargli via poche centinaia di euro. Libero Bendini venne colpito e infine spinto giù dalle scale riportando danni gravissimi permanenti. Come conseguenze di quelle violenze infatti, finì in carrozzella senza più camminare. Non fu solo ad essere picchiato: con lui venne aggredita anche la moglie Rosina Fracasso, 88 anni, a cui i malviventi bruciarono un braccio con un ferro da stiro. L’aggressione in stile arancia meccanica fruttò ai rapinatori appena ... caffeinamagazine

