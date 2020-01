Previsioni Meteo Toscana: domani cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie mattutine (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino a domenica 26 gennaio. Oggi velato al mattino, sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio salvo temporanei addensamenti. Venti: deboli variabili sulle zone interne, da est sud est fino a moderati su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi sottocosta fino a mossi a sud di Piombino, mossi o molto mossi al largo. Temperature: in aumento su valori miti per il periodo (massime intorno a 13-15 gradi in pianura). domani sereno o poco nuvoloso con nebbie mattutine nei fondovalle in lento dissolvimento. Venti: deboli variabili sulle zone interne, di Scirocco su costa e Arcipelago Mari: mossi, poco mossi sottocosta a nord di Piombino. Temperature: minime stazionarie nei fondovalle interni, in ... meteoweb.eu

