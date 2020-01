Pensioni ultima ora: assegno a 64 o 71 anni, incontro governo-sindacati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Pensioni ultima ora: assegno a 64 o 71 anni, incontro governo-sindacati Pensioni ultima ora: si avvicina il 27 gennaio 2020 data in cui si terrà l’incontro tra governo e sindacati per avviare il confronto che dovrà portare alla revisione del sistema previdenziale nazionale. Sia il governo che i sindacati vorrebbero superare l’impostazione della riforma Fornero. Ma non sarà affatto facile trovare un punto d’incontro. Di mezzo c’è la necessità di rispettare la sostenibilità economica a fronte dell’intera sistema previdenziale. Al momento è in vigore Quota 100: misura temporanea in scadenza il prossimo 31 dicembre 2020. Pensioni ultima ora, molte ipotesi e nessuna certezza Tra le tante ipotesi che circolano in questi giorni c’è chi ha proposto di fissare il termine per l’uscita dal mondo del lavoro a 64 anni di età e 38 anni di ... termometropolitico

