Nozze trash, Tony Colombo: "Vergognoso licenziare i trombettisti"

Napoli – Dopo la notizia del licenziamento per i trombettisti appartenenti alla banda musicale del suo matrimonio, Tony Colombo ha diffuso un messaggio sui social in loro difesa. "Quello che hanno fatto ai musicisti che erano poliziotti penitenziari e che hanno suonato al mio matrimonio è deplorevole e vergognoso. Non possiamo vivere in un paese nel quale la giustizia mediatica comanda le aule dei tribunali. Sono stati puniti solo per colpa mia e del caso mediatico che si è creato attorno a me, con accuse infamanti denigratorie, allusive e distruttive verso me che sono perbene e incensurato. Dov'è Salvini? Intervenga per difendere questi poliziotti. Farò di tutto perché ottengano di nuovo il loro posto", scrive l'artista siciliano. I cinque ispettori, appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria, sono stati puniti

