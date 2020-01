Meteo tendenza per FEBBRAIO non promette nulla di buono. Ultime proiezioni (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Abbiamo trascorso ormai una buona metà d'inverno che è risultato caratterizzato da anomalie termiche localmente eccezionali su buona parte del comparto euro-asiatico. Per intenderci, è mancato e sta mancando completamente il freddo. Chi immagina o spera in una riscossa dell'inverno potrebbe rimanere deluso, in quanto la circolazione che ha preso piede in queste Ultime settimane potrebbe stentare a bloccarsi. Ci riferiamo a quelle anomalie bariche sfavorevoli al freddo, peraltro annunciate correttamente da molte tendenze stagionali. In questa prima parte d'inverno il Nord Atlantico è stato sotto scacco di profonde depressione e più in generale il Vortice Polare ha mostrato grande compattezza. A latitudini più basse, massicci promontori anticiclonici hanno dominato la scena sull'Europa, ma anche in ampie aree dell'Asia e degli Stati Uniti. Viste queste distribuzioni di ... meteogiornale

ViviLaCampagna : RT @agronotizie: Il meteo di AgroNotizie: Tendenza meteo del 17 01 2020 ->[ - adrianosettin : AGGIORNAMENTO TENDENZA METEO PER IL BREVE/MEDIO TERMINE A NORD-EST - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: TENDENZA METEO: vortice polare compatto ma ci sono alcune novità per f… -