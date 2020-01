Malattie genetiche: per la prima volta al mondo sperimentate con successo cellule staminali del fegato in neonati (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Per la prima volta al mondo sperimentate con successo cellule staminali epatiche in neonati affetti da gravissime Malattie metaboliche ereditarie, presso la Città della Salute di Torino. Lo studio è stato appena pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Stem Cell Reviews and Reports. Un nuovo approccio terapeutico mediante l’utilizzo di cellule staminali epatiche è stato sperimentato con successo in tre neonati affetti da patologie genetiche che determinano coma neonatale e necessitano di trapianto di fegato nei primi mesi di vita. La nuova strategia ha consentito di iniettare cellule staminali epatiche sane direttamente nel fegato dei piccoli pazienti poco dopo la nascita con lo scopo di correggere il difetto ereditario. Questa procedura innovativa ha permesso di ritardare il trapianto d’organo di almeno un anno in tutti i pazienti trattati, ponendo le basi ... meteoweb.eu

