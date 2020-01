M5S: Perilli, ‘grazie a Di Maio, buon lavoro a Crimi’ (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “La scelta compiuta da Luigi Di Maio deve essere accolta con il massimo rispetto e accompagnata dal più sincero ringraziamento da parte di tutto il MoVimento 5 Stelle. Il suo impegno nelle istituzioni e alla guida del MoVimento ha contribuito a un’incredibile crescita e ci ha portati al Governo per lavorare e cambiare il nostro Paese”. Così su Facebook il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Gianluca Perilli.“Insieme a lui andiamo avanti nel percorso di riorganizzazione del MoVimento 5 Stelle e con gli stati generali rinforzeremo il percorso del governo e andremo avanti con il programma e le riforme fondamentali. I nostri migliori auguri a Vito Crimi, una persona preparata, autorevole e un punto di riferimento per il MoVimento. Siamo una squadra e lavoriamo tutti insieme per rilanciare l’Italia e migliorare la ... calcioweb.eu

