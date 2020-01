Juventus-Roma 3-1, va in semifinale di Coppa Italia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Juventus è la seconda semifinalista di Coppa Italia, dopo il Napoli che ieri sera ha battuto la Lazio 1-0 al San Paolo. Questa sera la Juventus di Sarri ha asfaltato la Roma 3-1 allo Stadium. Partitta senza storia. Decima vittoria su dieci partite per la Juventus allo Stadium. Il primo tempo si è chiuso 3-0 con reti di Ronaldo, Bentancur e Bonucci. Nel secondo tempo, autorete di Buffon che ha giocato al posto di Szczesny. Dybala è rimasto in panchina. Si è infortunato Danilo – che probabilmente non ci sarà domenica a Napoli – sostituito da Cuadrado. Il Napoli affronterà la vincente tra Inter e Fiorentina. La Juventus aspetta la sfida tra Milan e Torino. L'articolo Juventus-Roma 3-1, va in semifinale di Coppa Italia ilNapolista. ilnapolista

