Il significato di Eden, il brano di Rancore a Sanremo 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tra i cantanti in gara a Sanremo 2020 c'è Rancore, uno dei volti più noti della scena rapper italiana. Il trentenne romano presenta il singolo "Eden", un vero e proprio excursus nella storia dell'umanità, analizzata nelle sue debolezze, in continuo reinventarsi e distruggersi. Sul palco del Festival, Rancore arriva per la seconda volta, infatti, nel 2019 vi partecipò in coppia con Daniele Silvestri portando il brano "Argento Vivo", molto apprezzato anche dalla critica. fanpage

Akemi363636 : RT @19marino74: @susy43279731 Dagli animali abbiamo solo da imparare. Loro hanno un codice morale, noi di questa parola non conosciamo l'es… - 19marino74 : @susy43279731 Dagli animali abbiamo solo da imparare. Loro hanno un codice morale, noi di questa parola non conosci… -