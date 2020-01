Gessica Notaro denuncia: “Uno stalker mi molesta online” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nuove minacce per Gessica Notaro, uno stalker la molesta online, la giovane fa appello ai follower di segnalarlo Torna nuovamente a far sentire la sua voce Gessica Notaro, la ragazza sfregiata dal suo ex con l’acido. La donna lancia un grido di aiuto perché uno stalker la molesta e fa appello ai suoi followers. Rovinata per sempre dal terribile gesto del suo ex, che tre anni fa la colpì al viso con l’acido muriatico, l’ex Miss Romagna 2007 non si arrende. Nonostante la sua orrenda esperienza, Gessica è diventata un emblema per tante donne che subiscono violenze dagli uomini. La Notaro è sopravvissuta a quell’aggressione che la rese sfigurata, e oggi lotta per coloro che soffrono come lei. Per mettere fine alle molestie del suo stalker ha chiesto aiuto alle migliaia di follower che la seguono. A loro ha detto di denunciare il profilo di un utente che le manda continuamente commenti ... kontrokultura

