Fortuna Sittard-Feyenoord sospesa e rinviata per nebbia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Fortuna Sittard-Feyenoord, partita degli ottavi di finale di Coppa d’Olanda in programma ieri al Wagner & Partners Stadion a Sittard, è stata sospesa per nebbia. Al tredicesimo minuto del secondo tempo, quando la partita era sul risultato di 1-1, l’arbitro Kevin Blom ha interrotto il gioco in attesa di miglioramenti. Ha poi definitivamente rinviato la partita, e le squadre hanno lasciato il campo. La partita proseguirà martedì prossimo, 28 gennaio, a Sittard, per i restanti ventisette minuti, e riprenderà dal risultato di parità vigente al momento della sospensione. Il Feyenoord era passato in vantaggio poco prima dell’intervallo per un autogol del difensore senegalese Amadou Ciss. Il Sittard aveva pareggiato all’inizio del secondo tempo, con un gol del ventunenne centrocampista Felix Passlack, in prestito dal Borussia Dortmund. ... ilveggente

